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Kars'ta kadın cinayeti ve yaralama

Kentte bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü, kızını kurtarmak isteyen kayınbabasını yaraladı

Kars'ta kadın cinayeti ve yaralama

Kars'ta bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü, kızını kurtarmak isteyen kayınbabasını yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Arif Taşçı Caddesi'nde park halinde olan otomobilin içindeki Ruhşan E. ile eşi Gizem E. (19) ve kayınbabası Vilayet Ç. arasında ailevi sorunlar yüzünden tartışma başladı.

Olayda Ruhşan E'nin aracın içinde pompalı tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği Gizem E. ile kızını kurtarmaya çalıştığı belirtilen Vilayet Ç. yaralandı.

Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gizem E. kurtarılamadı.

Eline saçma isabet eden Vilayet Ç'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Zanlı Ruhşan E. de polislerce kısa sürede yakalandı.

Bir çocukları bulunan Ruhşan E. ile Gizem Ç. arasında bir süredir ailevi sorunlar yaşandığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zanlı #yaralama #polis #kars #cinayet
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