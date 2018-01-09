Kars'ta kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kars'ta kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Mecit İşçi idaresindeki 44 BE 594 plakalı kamyonet, Kars-Erzurum karayolu Kümbetli köyü kavşağında tali yoldan ana yol çıkmakta olan Yusuf Ertaş yönetimindeki 36 AH 335 plakalı minibüsle çarpıştı.



Kamyonetin yoldan çıktığı kazada sürücüler İşçi ve Ertaş ile kamyonette bulunan Zühtü Aydın yaralandı.



Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine, 112 Acil Servis ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılardan Mecit İşçi Harakani Devlet Hastanesine, Yusuf Ertaş ise Aydın ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kars-Erzurum karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.