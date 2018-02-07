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Kars'ta “kan davası“ cinayeti

Kars'ın Selim ilçesinde iki kardeş, 14 yıl önce anne ve babalarını öldüren kişiyi taş ve tabanca ile öldürdü

Kars'ta “kan davası“ cinayeti

Kars'ın Selim ilçesinde iki kardeş, 14 yıl önce anne ve babalarını öldüren kişiyi, taş ve tabanca ile öldürdü.

İlçenin Çarşı Mahallesi Kazımpaşa Caddesi'ne gelen Çetin ve kardeşi Özbay İ. ile 14 yıl önce bu kişilerin anne ve babasını öldürdüğü belirtilen Ahmet Bozkaya (52) arasında tartışma başladı.

Kavgaya dönüşen olayda iki kardeşin önce taş vurarak yaraladığı Bozkaya, daha sonra Özbay İ. tarafından tabanca ile başına ateş açılarak öldürüldü.

Kaçan kardeşler ise polislerce kısa sürede gözaltına alındı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Bozkaya'nın, zanlıların anne ve babasını öldürdüğü gerekçesiyle girdiği cezaevinden bir ay önce çıktığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kars #kan davası #cinayet
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