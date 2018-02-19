Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan astım hastasının bulunduğu otomobil, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Hasçiftlik köyünde rahatsızlanan astım hastası Burhan Demirci, hastaneye gitmek için yakınlarıyla yola çıktı.

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Çakmak Kışlası mevkisinde Demirci'nin bulunduğu otomobil kara saplandı.

İl Özel İdaresi ekiplerine gelen ihbar üzerine yola çıkan ekipler, aracı saplandığı yerden kurtardı ve Demirci hastaneye ulaştırıldı.



Kara saplanan 4 araç kurtarıldı

Merkeze bağlı Söğütlü köyüne giden 4 araç da Bozkale köyü mevkisinde kara saplandı.

Yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yolda kar küreme çalışması yaptı.

Yolların açılmasının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kara saplanan iki minibüs ve iki otomobili zincir yardımıyla çekerek kurtardı.

Yolda mahsur kalan vatandaşlardan Marif Alkaşi, "Yaklaşık 2 saat burada kaldık. Kars İl Özel İdaresine çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.