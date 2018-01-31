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Kars'ta karbonmonoksit zehirlenmesi

Digor ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen, aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Kars'ta karbonmonoksit zehirlenmesi

Kars'ın Digor ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen, aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Digor ilçesindeki bir evde oturan S.V. ile ailesinden haber alamayan komşuları, bu kişilerin hayatından endişe duyunca kapıyı kırıp eve girdi.

Vatandaşlar evde yaptıkları kontrolde S.V. ile ailesinden 5 kişiyi baygın halde görünce 112 Acil Servis'i arayıp yandım istedi.

Gelen ambulans ile Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan 6 kişinin, evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği anlaşıldı.

Bu kişilerin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kars #karbonmonoksit zehirlenmesi #Digor ilçesi
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