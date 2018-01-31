Kars'ın Digor ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen, aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Digor ilçesindeki bir evde oturan S.V. ile ailesinden haber alamayan komşuları, bu kişilerin hayatından endişe duyunca kapıyı kırıp eve girdi.
Vatandaşlar evde yaptıkları kontrolde S.V. ile ailesinden 5 kişiyi baygın halde görünce 112 Acil Servis'i arayıp yandım istedi.
Gelen ambulans ile Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan 6 kişinin, evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği anlaşıldı.
Bu kişilerin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Digor ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen, aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Kars'ın Digor ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen, aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı.