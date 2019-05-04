Vatandaşlardan Mehmet Şahin, "Şu anda şehir merkezindeki karlar erimeye başladı ama yüksek kesimlere 10 santimetreye yakın kar yağdı" dedi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.



İlkbahar mevsiminin üçüncü ayı olan mayısa rağmen hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü ilçede gece boyunca etkisini gösteren yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.



Yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar yağışı baharın gelişini müjdeleyen sarı çayır çiçekleri güzel görüntü oluşturdu.



İlçenin İnönü Mahallesi sakinlerinden Mehmet Şahin, AA muhabirine, bölgede bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğunu söyledi.



Şahin, bahar ayı olmasına rağmen kar yağışının etkili olduğuna işaret ederek, "Bugün 4 Mayıs olmasına rağmen Sarıkamış'a halen kar yağıyor. Şu anda şehir merkezindeki karlar erimeye başladı ama yüksek kesimlere 10 santimetreye yakın kar yağdı. Soğuk havalarda sokak hayvanlarını beslememiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması lazım." dedi.

