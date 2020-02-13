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Kars'ta PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

YURT 13.02.2020, 20:56
Kars'ta PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda köy muhtarlarının da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.

Aralarında köy muhtarlarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
#kars #pkk #kck
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