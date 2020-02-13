Kars'ta PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
YURT 13.02.2020, 20:56
Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda köy muhtarlarının da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.
Aralarında köy muhtarlarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA