Operasyonda, piyasaya sahte para sürerken yakalanan 4 kişi tutuklandı

Kars'ta, piyasaya sahte para sürerken yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde piyasaya sahte 200 liralık banknotlar sürüleceği bilgisi üzerine zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.



Çalışma sonucu kimlikleri saptanan zanlıların başka bir kentte temasa geçtikleri kişilerden 10 bin lira karşılığında, 200 liralık banknotlar halinde 60 bin lira sahte para temin ettiklerini belirlendi.



Sahte paraları farklı alışveriş merkezlerinde çeşitli yöntemlerle ya da büyükbaş hayvan satın alarak piyasaya sürecekleri yönündeki bilgi üzerine takibe alınan 5 zanlı, suçüstü yakalandı.



Operasyonda, 200 liralık banknotlar halindeki 21 bin liranın yanı sıra sahte para ile satın alınan bir büyükbaş hayvan ele geçirildi.



Büyükbaş hayvanı sahibine teslim eden polis, zanlıları ise adliyeye sevk etti.



Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.