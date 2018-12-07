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Kars'ta termometreler -10'u gösterdi

Yurt genelinde zorlu kış koşulları kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Kars'ta termometreler sıfırın altında 10 dereceyi gösterdi. Bolu dağındaki kar yağışı da D-100 karayolu ve Anadolu otoyolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kars'ta termometreler -10'u gösterdi

Yurt genelinde çetin kış şartları kendini iyice belli etti. Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli, Iğdır, Erzincan, Ardahan, Ağrı ve Erzurum'da ölçüldü.

Kars'ta ise termometreler sıfırın altında 10 dereceyi gösterdi. Dışarısı adeta buz kesti.

Meteoroloji verilerine göre gece saatlerden itibaren Erzincan ve batısında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Kocaeli Kartepe'de ise kar kalınlığı 72 santimetreye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Kar ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Bolu dağında kar yağışı, D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu'nu etkisi altına aldı. 

Trafik ekipleri ise sürücülerin kış lastikleri olmadan yola çıkmamalarını ve  trafik işaretlerine  uymalarını istedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #kars
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