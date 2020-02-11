Kars'ta vatandaşların kirpikleri, kaşları dondu

Kaşı, kirpikleri ve bıyığı buz tuttu. Dondurucu soğukları maniyle anlattı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 29 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, evinden işe gitmek çileye dönüştü.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 107 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karadeniz Bölgesi'nde hafta sonu etkili olan kar yağışı dolayısıyla 6 ilde 320 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçe merkezinde kaydedilen bu görüntü ise soğuk havayı gözler önüne serdi. Araç sürücüleri buz kaplayan araçlarını temizlemek için büyük balta kullandı.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde 12 flamingo, çetin kış şartlarına dayanamayınca telef oldu.

Beyaza bürünen parklarda ise kartpostallık görüntüler oluştu.

O yerlerden biri de Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı...

Tunceli'de ise yağan kar kampçıları sevindirdi. Doğaseverler bir buçuk metrelik karda kamp yaptı.

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