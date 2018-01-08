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Kars'ta yardım için verilen kömürü çaldılar

Bir aileye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen 2 ton yardım kömürü çalındı

Kars'ta yardım için verilen kömürü çaldılar

Kars'ta, bir aileye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca verilen 2 ton kömür çalındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Bedirhan Sokak'ta ikamet eden S.C.T, deposundan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gönderilen yaklaşık 2 ton kömürünün çalındığını fark etti. S.C.T'nin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince tespit edilen hırsızlık zanlıları S.C. ve A.B'nin evine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 2 kişi, çaldıkları kömürü F.A'ya sattıklarını itiraf etti. Polis ekipleri belirlenen adrese de operasyon düzenleyerek şüpheliyi yakaladı ve çalınan kömürlere el koydu.
Hırsızlık olayını gerçekleştiren S.C. ve A.B. ile F.A. hakkında işlem yapıldı.
Çalınan 2 ton kömür ise S.C.T'ye teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kars #Yardım kömürü
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