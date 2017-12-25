Kars'ta, bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
İstanbul-Azerbaycan seferini yapan Murat Sepek yönetimindeki 34 DY 9422 plakalı yolcu otobüsü, Karakurt-Kağızman karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kars ve Sarıkamış ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bazı yaralıların ayakta tedavi edildiği, bazılarının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi
İstanbul-Azerbaycan seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı
Kars'ta, bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
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