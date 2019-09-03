Kars'ta husumetli iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kars'ta husumetli iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Caddesinde iki gün önce çıkan ve Şentürk T'nin hayatını kaybettiği silahlı kavgada gözaltına alınan Haydar K, ve Emrah K'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye çıkarıldı.

"Tasarlayarak adam öldürme" suçundan mahkemeye sevk edilen Haydar K. ve Emrah K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dava sırasında adliyede ve çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.



Olay

İki aile arasında 19 Temmuz 2018'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ölmüş iki kişi de yaralanmıştı. Bu olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen ve tutuklanarak cezaevine konulan Şentürk T. ise 4 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Haydar K. ve Emrah K, akrabaları Dağistan K'nin öldürülmesinden sorumlu tuttukları Şentürk T'yi, 31 Ağustos 2019'da silahla vurarak öldürmüştü.