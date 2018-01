Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişiden jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı

Kars ve Ağrı'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan 13 zanlıdan jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı.



İstihbaratı değerlendiren Kars Jandarma Komutanlığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilenlere yönelik Sarıkamış ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Sarıkamış ile Doğubayazıt ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekiplerce her iki ilçedeki 13 adrese düzenlenen operasyonda, E.E, F.K, A.S, O.T, R.A, Y.T, F.K, O.T, R.A, Y.T, I.K, İ.G. ve M.Ç. gözaltına alındı.



Zanlıların üzeri ve adreslerdeki aramalarda, 170 gram esrar, 166,64 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 13 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanımı ve yapımında kullanılan 90 cam aparat, bir ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan E.E. ile A.S. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Diğer 11 zanlının ise jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.