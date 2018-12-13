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Kars ve Çorum'da okullar tatil edildi (13 Aralık 2018 Kar Tatili)

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ve Çorum'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar bir gün tatil edildi.

Kars ve Çorum'da okullar tatil edildi (13 Aralık 2018 Kar Tatili)

İlçe genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları kapandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Sarıkamış ilçesinde köy okulları ile taşımalı eğitim veren okulların tatil edildiğini bildirdi.

Çorum'da eğitime kar engeli

Kent merkezindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi

 Çorum'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Bu arada merkezde görev yapan engelli ve hamile kamu personellerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacakları öğrenildi. 

Kar yağışının durumuna göre diğer ilçelerde de okulların tatil edilebileceği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kars #okul tatili #kar tatili
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