Kars ve Tokat'ta 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Açıklama geldi

Tokat'ın Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde, kardan dolayı bugün tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla özellikle köy yollarında buzlanma yaşandığı belirtildi.



Açıklamada, bu nedenlerle ilçelerde eğitime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiği ifade edildi.

Kars'ta bazı ilçelerde eğitime kar engeli

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tüm okullarda, Kağızman ilçesinde ise bazı yüksek rakımlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sarıkamış ilçesinde tüm okullar tatil edildi.

Kağızman ilçesinde ise tipi ve kar yağışının yoğun olduğu yüksek rakımlı köyler Akyayla, Yağlıca, Keşiskıran, Yellikıran, Yukarı Karagüney, Çaybük, Tunçkaya, Akören, Karakuş, Taşbilek, Çengilli, Ülker, Karaboncuk ile Karakale'de ilk ve orta okullarında eğitime 13 Şubat Perşembe ara verildi.