Arda Turan'a büyük ceza
Arda Turan'a büyük ceza
Hastaneden bebek kaçırıldı
Hastaneden bebek kaçırıldı
'UBER'e erişimin engellenmesi' davası...
'UBER'e erişimin engellenmesi' davası...
Nijeryalı bir diplomat Sudan'da ölü bulundu
Nijeryalı bir diplomat Sudan'da ölü bulundu

Karşıyaka'da korkutan yangın

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Karşıyaka'da korkutan yangın

Örnekköy Mahallesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda bugün saat 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çevredeki yerleşim birimlerine de yaklaşan alevlere, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle birlikte, Karşıyaka Belediyesi'ne ait su tankerleri ve orman işçileri müdahale etti. Bölgede bulunan bir bahçedeki kümes hayvanları ise ekiplerin müdahalesiyle son anda telef olmaktan kurtarıldı. Yaklaşık bir saat boyunca alevlere müdahale eden ekipler, yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürdü.

Otluk ve makilik alanların zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyakada yangın #örnekköy mahallesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.