CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
TSK: 2 asker şehit oldu
TSK: 2 asker şehit oldu
Haramidere metrobüs durağında kaza
Haramidere metrobüs durağında kaza
TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'dan Afrin açıklaması

Karşıyaka'nın filizleri projesi 650 öğrenciye ulaştı

İzmir'de öğrencilere burs sağlayan Karşıyaka'nın filizleri projesi 650 öğrenciye ulaştı. Üniversiteli öğrencilerine destek olan projeye; Esnaf, meslek odaları ve kitle örgütleri sahip çıkıyor.

Karşıyaka'nın filizleri projesi 650 öğrenciye ulaştı

Karşıyaka'nın filizleri büyüyor.. 

İhtiyaç sahibi öğrencilere uzanan yardım eli her geçen gün artıyor.

Karşıyaka Belediyesi tarafından hayata geçirilen projenin en büyük destekçileri; Esnaf, meslek odaları ve kitle örgütleri oldu.

Yurttaşların destekleriyle 3 yıl içerisinde 650 öğrenciye ulaşıldı. Öğrencilere 10 ay boyunca 300'er lira burs veriliyor. Karşıyaka'nın filizleri Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak gösteriliyor.

Geçen yıl Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Küresel Dernekler Forumu tarafından 5 kıta, 30 ülke 150 şehre 'Uygulanabilir örnek proje' olarak gösterilmişti. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #Karşıyaka
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.