İzmir'de öğrencilere burs sağlayan Karşıyaka'nın filizleri projesi 650 öğrenciye ulaştı. Üniversiteli öğrencilerine destek olan projeye; Esnaf, meslek odaları ve kitle örgütleri sahip çıkıyor.

Karşıyaka'nın filizleri büyüyor..



İhtiyaç sahibi öğrencilere uzanan yardım eli her geçen gün artıyor.



Karşıyaka Belediyesi tarafından hayata geçirilen projenin en büyük destekçileri; Esnaf, meslek odaları ve kitle örgütleri oldu.



Yurttaşların destekleriyle 3 yıl içerisinde 650 öğrenciye ulaşıldı. Öğrencilere 10 ay boyunca 300'er lira burs veriliyor. Karşıyaka'nın filizleri Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak gösteriliyor.



Geçen yıl Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Küresel Dernekler Forumu tarafından 5 kıta, 30 ülke 150 şehre 'Uygulanabilir örnek proje' olarak gösterilmişti.







ulusal.com.tr