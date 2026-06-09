Karşıyaka'daki bıçaklı kavganın ardından kahreden veda: 15 yaşındaki Erdem son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki Erdem Demir, memleketi Manisa'da toprağa verildi. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan yakınları tarafından teslim alınan gencin cenazesi, memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan Caferbey Mahallesi’ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından cenaze, mahalle mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Gencin vefatı ailesini, sevenlerini ve arkadaşlarını yasa boğdu.
SAHİLDE KANLI BİTEN TARTIŞMA
Olay, Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Erdem Demir ile 18 yaşındaki C.C. ve 19 yaşındaki D.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Demir bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.
Ağır yaralı olarak olay yerinden hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 8 Haziran Pazartesi günü yaşamını yitirdi.
Cinayetin hemen ardından polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen C.C. ve D.K. emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturma devam ediyor.