Karşıyaka'daki bıçaklı kavganın ardından kahreden veda: 15 yaşındaki Erdem son yolculuğuna uğurlandı

SAHİLDE KANLI BİTEN TARTIŞMA

Olay, Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Erdem Demir ile 18 yaşındaki C.C. ve 19 yaşındaki D.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Demir bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.