Kars’ta darp olayı uzlaşmayla sonuçlandı: Şehitler için 20 fidan bağışı yapıldı

Kars Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Eylem Seçilir, 29 Eylül tarihinde görev yerinin hemen önünde bir grup gencin kavgasına tanık oldu.

Görevinin gereği olarak olay yerine intikal eden ve kavgayı sonlandırmaya çalışan Seçilir, bu sırada suça sürüklenen çocuk M.C.A.'nın yumruklu saldırısıyla yaralandı. Yaşanan bu olayın ardından Seçilir, Harakani Devlet Hastanesi'nden darp raporu alarak saldırgan hakkında hukuki süreç başlattı.

Şikayet üzerine, M.C.A. hakkında "kadına karşı basit yaralama" suçu gerekçesiyle Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma neticesinde dosya, işlenen suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na sevk edildi. Uzlaştırmacı aracılığıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, tarafların edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceği bildirildi.

ŞEHİT YAKINININ ÖZEL TALEBİ: 20 FİDAN

Müşteki durumunda olan özel güvenlik görevlisi Eylem Seçilir, uzlaşma karşılığında anlamlı bir şart öne sürdü. Seçilir, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağı kazasında şehit olan 20 askerimizin anısına TEMA Vakfı'na 20 fidan bağışlanmasını talep etti.

Suça sürüklenen çocuğun kanuni temsilcisi olan anne S.M., bu teklifi kabul ederek talep edilen bağışı vakfın hesabına gerçekleştirdi.

Adliye binası çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eylem Seçilir, olayı şu sözlerle anlattı: "Kurumumun dışında bir kavga oldu ve bu kavga kurumuma girmek üzereydi olayı ayırmaya çalışırken o anda yüzüme bir darbe aldım."

Hastaneden aldığı darp raporu sonrası şikayetçi olduğunu ve dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiğini belirten Seçilir, uzlaşma sürecindeki kararını şu ifadelerle açıkladı: "Şikayetçi oldum daha sonra dosya uzlaştırma bürosuna gitti. Şehit yakınıyım ben de uzlaşacağımızı söyledim ve Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan 20 asker için 20 fidan dikilmesini istedim karşı taraf kabul etti. Şehit yakını olduğu için duygulandım. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun."

Seçilir'in aynı zamanda şehit yakını olması, bu uzlaşma şartının hassasiyetini artırdı. Terör örgütü PKK'nın 1993 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Belencik köyüne düzenlediği baskın sırasında, Eylem Seçilir'in güvenlik korucusu amcası Aset Seçilir ve yengesi Hayriye Seçilir şehit edilmişti.