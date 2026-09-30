Kars’ta dehşet! 1’i kadın 2 kişiye kurşun yağdırıp kaçtı
Kars'ta kimliği belirlenemeyen bir kişi, 1'i kadın 2 kişiyi silahla ayaklarından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
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Olay, İstasyon Mahallesi Taşlıharman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motosikletle caddeye gelen kimliği belirsiz bir kişi, T.Ö. (45) ve E.Ö. (23) isimli iki kişiye silahla ateş etti.
SALDIRGAN MOTOSİKLETİNİ BIRAKIP KAÇTI
Ateş ettikten sonra motosikletini olay yerinde bırakan şüpheli, bölgeden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ayaklarından silahla yaralanan T.Ö. ve E.Ö.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
POLİS ALANI KAPATTI, SANIK ARANIYOR
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.