Kars'ta don, Antalya'da deniz: Türkiye'nin iklim kontrastı

Doğu Anadolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve sert soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Kars, Erzurum ve Ardahan gibi illerde vatandaşlar soğuk nedeniyle dışarı çıkmakta zorlanırken, Antalya'da insanlar denize girmeye devam ediyor. Prof. Dr. Yaşar, yaşanan bu durumun alışılmış iklim döngülerinin bir sonucu olduğunu ifade etti:

"Soğuksa sıcak, sıcaksa soğuk geçer. 2023 Kasım ayı son 50 yılın en sıcak kasımıydı. Bu yıl ise ciddi anlamda soğuk bir kasım geçirdik."



Barajlar İçin Sevindirici Gelişme

Doğu Anadolu'da kar yağışının baraj doluluk oranlarına olumlu yansıdığı belirtiliyor. Ancak bu olumlu durum Batı bölgelerinde geçerli değil. Özellikle İzmir'deki barajların doluluk oranı son 18 yılın en düşük seviyesinde.

Prof. Dr. Yaşar, şu kritik uyarılarda bulundu:

"Son 8 yılın en soğuk kasımını yaşadık. Doğu için iyi bir gelişme olsa da Batı ciddi bir sorunla karşı karşıya. Suyumuzu iyi kullanmalıyız; su biterse devlet biter."



İstanbul ve İzmir'e Kar Müjdesi

Prof. Dr. Yaşar, İstanbul için güzel bir haber verdi: Şubat ayında kar yağışı bekleniyor. Hatta İzmir bile kar görebilir. Ancak meteorolojik verilerin yanıltıcı olabileceğini de hatırlattı:

"İstanbul karı görecek, İzmir bile görebilir. Ancak meteorolojik veriler şaşabilir."



Yaz Mevsimi İçin Tahminler

Gelecek yaz mevsimi için de değerlendirmelerde bulunan Yaşar, Mart ayından sonra iklimin nötr bir duruma geçeceğini ve yaz aylarının genel olarak olumlu seyredeceğini söyledi:

"Yaz güzel geçecek. Marttan sonra nötr iklim şartları bekleniyor."