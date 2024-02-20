Kars’ta feci kaza! 4 kişi...

Kaza; Kars-Ani Karayolu Ani Kavşağında meydana geldi. Çevre yolundan Erzurum istikametine seyir halindeki otomobil, Kars’tan Ani istikametine seyir halindeki otomobille çarpıştı.

Feci kazada otomobillerden birisi yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Merkezi’ne bildirdi.



Olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri karayolunu ulaşıma kapatırken araçlarda sıkışan vatandaşlar AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak sağlık ekiplerini teslim edildi.



Kazada yaralanan H.T., N.P., E.G. ve E.P. ilk tedavileri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.