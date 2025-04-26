Kars'ta Feci Kaza: Can kaybı ve yaralılar var!

Edinilen bilgilere göre kaza, Harakani Havalimanı Kavşağı'nda gerçekleşti. T.Ö. yönetimindeki 36 FH 429 plakalı otomobil, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı polis aracıyla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü T.Ö. ve yanında bulunan S.E., D.E., V.E. ile polis memurları M.B. ve T.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan V.E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.