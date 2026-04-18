Kars'ta film gibi operasyon: 17 yıl hapis cezası bulunan firari baza altında yakalandı

Kars'ta polis ekipleri, 8 ayrı suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden 47 yaşındaki G.G.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucu adresi belirlenen şahıs, saklandığı evin yatak odasında, bazanın altında yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ceza infaz kurumundan firar eden 47 yaşındaki G.G., düzenlenen baskında gözaltına alındı.

HASIMLARINA ZARAR VEREBİLİR İHTİMALİ ÜZERİNE TAKİBE ALINDI

Güvenlik güçleri, cezaevinden firar eden G.G.'nin dışarıda hasımlarına zarar verme ihtimaline karşı arama çalışmalarını hızlandırdı. Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip faaliyetleri sonucunda, şüphelinin saklandığı adres net olarak tespit edildi. Adresin kesinleşmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

YATAK ODASINDA BAZANIN ALTINA GİZLENDİ

Ekipler tarafından tespit edilen eve baskın düzenlendi. Evin içerisinde yapılan detaylı aramalarda firari G.G., yatak odasında bulunan bazanın altında gizlenmiş halde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin yapılması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.

8 AYRI SUÇTAN 17 YIL CEZA

Emniyetteki işlemlerde şahsın suç dosyası tüm detaylarıyla kayıt altına alındı. G.G.'nin "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "parada sahtecilik", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma ve kullanma", "kamu malına zarar verme", "basit yaralama", "ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma" ile "kendi kullanımı için kenevir ekimi" suçlarından arandığı teyit edildi. Toplamda 8 ayrı suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, il genelinde suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Kamu güvenliğini sağlamaya yönelik bu ve benzeri operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

