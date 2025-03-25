Kars’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1’i bebek 6 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kars’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1’i bebek 6 yaralı
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Kaza, Kars merkezden Arpaçay ilçesine giden Tolga Akbaba yönetimindeki 06 Y 5425 plakalı otomobilin, Arpaçay yol ayrımında Ali Aydın idaresindeki 35 BAU 406 plakalı araçla çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle Ali Aydın’ın kullandığı araç, diğer otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Ali Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Tolga Akbaba ile araçlarda bulunan bebek Melih Alparslan, Elanur ve Şemistan Akbaba, Coşkun Aktaş ve Sefehan Aydın sağlık ekiplerince Arpaçay ve Kars’taki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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