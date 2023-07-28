Kars'ta Jandarma yaptığı operasyonla çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi

Kars'ta Akyaka İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince Akyaka ilçesinde iki şüphelinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca, iki kalaşnikof şarjörü, iki tabanca şarjörü, iki çakı, bir mühimmat çantası ve bu silahlara ait 503 mühimmat bulundu.

Silahlar incelenmek üzere kriminal merkezine gönderildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen bir zanlı tutuklandı.