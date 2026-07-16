Kars'ta korkunç olay: Boynuna salıncak ipi dolanan küçük çocuk hayatını kaybetti

Kars’ın Arpaçay ilçesinde meydana gelen trajik olayda, evinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki bir çocuk, salıncak ipinin boynuna dolanması sonucu yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kars'ta korkunç olay: Boynuna salıncak ipi dolanan küçük çocuk hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre olay, Arpaçay ilçesine bağlı Küçükboğaz köyünde meydana geldi. Evinin bahçesinde tek başına oyun oynayan 3 yaşındaki Nisanur G'nin boynuna, oyun oynadığı sırada salıncağın ipi dolandı.

Küçük Nisanur’u salıncakta hareketsiz şekilde dururken bulan ailesi büyük bir şok yaşadı. Aile bireyleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine hızlıca sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaşındaki küçük kız, acil olarak Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak hastanede tedavi altına alınan Nisanur G, doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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