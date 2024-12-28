Kars'ta yolcu otobüsü devrildi! Feci kazada 23 yaralı var

Kars'ta yolcu otobüsü seyir halindeyken yoldan çıkıp karla kaplı araziye devrildi. Kazada otobüsteki 23 kişi yaralandı. Yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kars'ta yolcu otobüsü devrildi! Feci kazada 23 yaralı var
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Kars'ta yolcu otobüsünün devrildiği feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığıa adres, Kars-Erzurum kara yolunun Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan İnanpolat yönetimindeki 36 AAS 084 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkıp karla kaplı araziye devrildi.

Feci kazada otobüsteki 23 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi! Feci kazada 23 yaralı var - Resim : 1

"AĞIR YARALIMIZ YOK"

Kars Valisi Ziya Polat, Harakani Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vali Ziya Polat, İzmir'den yola çıkan otobüsün Selim ilçesi Oluklu mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığını söyledi. Ziya Polat, "30 yolcumuz mevcuttur. Allaha şükür herhangi bir ölümüz yok. Bunlardan 23'ünün sevkleri yapıldı. Şu an bize bildirilen son bilye göre 15 tane sarı, 8 tane de yeşil kodumuz var. Yani ağır yaralımız yok demektir. Tekrar geçmiş olsun diyorum." dedi.

Kars'ta iki gündür kış şartlarının görüldüğünü anlatan Polat, "Ekiplerimiz gece gündüz yoğun şekilde fedakarca çalışıyor. Lütfen ekiplerimizin aldığı tedbirlere uymalarını rica ediyoruz. Tekrar kazada yaralanan hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Sürücü Ramazan İnanpolat da kazanın nasıl yaşandığına dair açıklamalarda bulundu. Şeritlerinde devam ederken bir aracın kendilerini solladığını belirten İnanpolat, "Araç solladı ve yavaşladı. Biz de orta şeritte duramadık. Ona vurmamaya çalışırken arabayı sulu kar çekti, bizi şarampole attı." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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