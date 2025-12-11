Kars’ta zincirleme kaza: Buzlanan köprüde 11 araç birbirine girdi!

Kars'ta iki gündür etkisini sürdüren kar yağışının yol açtığı buzlanma nedeniyle, Mihralibey Köprüsü üzerinde toplam 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kars’ta zincirleme kaza: Buzlanan köprüde 11 araç birbirine girdi!
Yayınlanma:

Kars'ta son iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, şehir içi ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu.

Özellikle yağışın ardından oluşan tehlikeli buzlanma koşulları, Mihralibey Köprüsü üzerinde büyük bir kazaya sebebiyet verdi. Köprüde kaygan zemin nedeniyle art arda gelen çarpışmalarda toplam 11 araç kazaya karıştı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında can kaybı veya yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası trafik akışının sağlanabilmesi için hasarlı araçların bir kısmı çekici yardımıyla köprü üzerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın ardından yeni kazaların önüne geçmek amacıyla köprü girişinde durarak sürücüleri buzlanma tehlikesine karşı uyardı.

Araç sahipleri dikkat: 11 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Araç sahipleri dikkat: 11 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi
Pendik'te facia! 2 katlı binada çıkan yangında 3 çocuk yaşamını yitirdi, 1 çocuk ağır yaralıPendik'te facia! 2 katlı binada çıkan yangında 3 çocuk yaşamını yitirdi, 1 çocuk ağır yaralıGündem
kars trafik kazası
Günün Manşetleri
22 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
3 çocuk yaşamını yitirdi, 1 çocuk ağır yaralı
Bakanlığın 9 personeline yurt dışına çıkış yasağı!
Kuytul’dan FETÖ’ye af isteyen Arınç’a destek
Kırıkkale'de fabrika yangını!
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltındaki diğer isimler açıklandı
948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Doktorların da yer aldığı 8 kişi tutuklandı
Siber suç operasyonunda 204 şüpheli yakalandı
Çok Okunanlar
Meteoroloji duyurdu: Bu bölgelerde yağış etkisini artıracak Meteoroloji duyurdu: Bu bölgelerde yağış etkisini artıracak
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!
FED kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik FED kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik
A101 11 Aralık aktüel ürünleri açıklandı A101 11 Aralık aktüel ürünleri açıklandı
Zonguldak’ta çocukların hırsızlık görüntüleri şaşırttı Zonguldak’ta çocukların hırsızlık görüntüleri şaşırttı