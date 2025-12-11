Kars’ta zincirleme kaza: Buzlanan köprüde 11 araç birbirine girdi!

Kars'ta son iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, şehir içi ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu.

Özellikle yağışın ardından oluşan tehlikeli buzlanma koşulları, Mihralibey Köprüsü üzerinde büyük bir kazaya sebebiyet verdi. Köprüde kaygan zemin nedeniyle art arda gelen çarpışmalarda toplam 11 araç kazaya karıştı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında can kaybı veya yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası trafik akışının sağlanabilmesi için hasarlı araçların bir kısmı çekici yardımıyla köprü üzerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın ardından yeni kazaların önüne geçmek amacıyla köprü girişinde durarak sürücüleri buzlanma tehlikesine karşı uyardı.