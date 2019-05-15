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Kartal'da 5 katlı aparmanın giriş katında yangın çıktı

İstanbul Kartal'da 5 katlı aparmanın giriş katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen aralarında çocukların da olduğu 15 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kartal'da 5 katlı aparmanın giriş katında yangın çıktı

Apartmanı saran duman paniğe neden oldu. Yangın çıktığının anlaşılmasının ardından ekiplere haber verildi. 

İstanbul Kartal'da 5 katlı aparmanın giriş katında yangın çıktı. Duman kısa sürede tüm apartmanı sardı.

Dumandan etkilenen aralarında çocukların da olduğu 15 kişi hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışması başlattı. 

Yangın diğer dairelere yayılması engellenerek, kontrol altına alınıp söndürüldü. 

Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale gelirken, polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.



ulusal.com.tr
 

Etiketler; #istanbul
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