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Kartal'da apartman dairesinde yangın: Çocuğun durumu ağır

Kartal'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen baba ve 3 çocuğu tedavi altına alındı.

Kartal'da apartman dairesinde yangın: Çocuğun durumu ağır

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Kılıçali Sokağı'ndaki bir apartmanın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden duman çıktığını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yangın dolayısıyla dairede mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen babayla 3 çocuğu ekipler tarafından dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kısa sürede kontrol alarak söndürdü.

Baba ve çocukları, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuklardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Kartal
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