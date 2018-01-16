Oto sanayi sitesi bitişiğindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kartal'da oto sanayi sitesinin bitişiğindeki bir hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Esentepe Mahallesi'nde, oto sanayi sitesinin bitişiğindeki bir hurdalıkta yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine Maltepe, Kartal ve Pendik'ten itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın sanayi sitesine sıçramadan söndürüldü.



Soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

