İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Semahat Sokak'ta 8 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu belirtilirken kurtarma çalışmaları sürüyor. Görgü tanıklarına göre 12 daireli binada oturanlar vardı. İstanbul Valisi Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 1'i ağır 7 vatandaşımız yaralı kurtarıldığını açıkladı. Yerlikaya "9 yaşındaki bir çocuk enkaz altında, konuşuyoruz, onu kurtaracağız" dedi. Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etti. Enkazdan çıkarılan bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin 26 araç ve 86 personelle olaya müdahale ettiğini açıkladı. Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ, "7 katlı binada 14 daire bulunuyor, burada yaklaşık 27-30 kişi yaşıyordu" dedi. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, binada kayıtlı 43 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kartal'da çöken binada enkaz çalışmalarının kolaylaştırılması için vatandaşlarımızın alandan uzaklaştırılmasını istiyoruz" denildi. İstanbul Valisi Yerlikaya, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma sessiz ortamda yapılmalı. 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğu bilgisi var. Binanın 3 katı kaçaktı. Girişteki atölyenin ruhsatı yoktu. Kurtarma çalışmaları gece sürecek" dedi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz. Olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz" dedi

İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Semahat Sokak'ta 8 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralıların olduğu belirtilirken kurtarma çalışmaları sürüyor. Görgü tanıklarına göre 12 daireli binada oturanlar vardı.



İstanbul Valiliği, Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralı kurtarıldığını açıkladı. Yerlikaya "9 yaşındaki bir çocuk enkaz altında, konuşuyoruz, onu kurtaracağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre Bakanı Kurum Kartal'daki olay yerine gitt.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum olay yerinde açıklamalarda bulundu. Kurum, "Önceliğimiz vatandaşlarımızı göçük altından çıkarmak." dedi.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Şu ana kadar 6 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, hastanelerde tedavi ediliyor. Durumları iyi. İki vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda.4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret içerisindeler.Muhtemel ki bitişik bina da bu çökme esnasında zarar görmüş olabilir, tedbiren oradaki vatandaşlarımız boşaltılıp daha emniyetli bir yere getirilmiş durumda." diye konuştu.



İçişleri Bakanı Soylu, "Şu andaki tek gayretimiz ve gayemiz göçük altındaki vatandaşlarımızı inşallah salimen çıkarabilmektir." ded.





YAYIN YASAĞI KARARI

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yürütülen Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi olayı ile ilgili olarak yayın yasağı kararı verildi.







YIKIM KARARI İDDİASI

Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etti.







VALİ YERLİKAYA: BİNANIN 3 KATI KAÇAKTI, GİRİŞTEKİ ATÖLYENİN RUHSATI YOK

İstanbul Valisi Yerlikaya, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma sessiz ortamda yapılmalı. 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğu bilgisi var. Binanın 3 katı kaçaktı. Girişteki atölyenin ruhsatı yoktu. Kurtarma çalışmaları gece sürecek" dedi.



AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İstanbul Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.



Güllüoğlu, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden çalışmalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD olarak olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.



Arama kurtarma çalışmalarının çok sayıda personelle hızlı ve titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Güllüoğlu, "Olay yerindeki kurtarma personelimize ilaveten ihtiyaç halinde çalışmak üzere çevre illerden de personel temin ediyoruz." ifadesini kullandı.



Orhantepe Mahalle Muhtarı Zeki Dağ, olayı korkunç olarak değerlendirdi.



Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan bir kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.



Bu arada, ekiplerin çalışmaları sırasında, çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı.



Bu arada bina enkazının altında çok sayıda aracın kaldığı da görüldü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.



Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, 7 katlı binada 14 daire olduğunu, yaklaşık 27-30 kişinin binada yaşadığını söyledi.



Dağ, binada oturanların yakınlara göre enkaz altına 15 civarında kişinini bulunduğunu ifade ederek, altta bulunan konfeksiyon atölyenin ise boş olduğunu dile getirdi.



"KAYITLI 43 KİŞİ VARDI"



TRT Haber'e göre, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, binada kayıtlı 43 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kartal'da çöken binada enkaz çalışmalarının kolaylaştırılması için vatandaşlarımızın alandan uzaklaştırılmasını istiyoruz" denildi.



ulusal.com.tr







İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, Kartal'daki binanın çökmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralı kurtarıldığını bildirdi.

Valilik açıklamasında, çöken binada adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 14 dairede 43 vatandaşın ikamet ettiği, olayın haber alınmasından itibaren Valilik Kriz Merkezi oluşturularak, çalışmalara başlandığı aktarıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Acil Afet Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerine en yakın kamu binası olan Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında toplanan kriz merkezinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Kaymakamlığı, GAMER sorumlusu vali yardımcısı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Acil Afet Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay temsilcileri enkaz kaldırma çalışmalarını yakından takip etmektedirler. Yan 2 komşu binada ikamet eden vatandaşlar güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yıkılan bina ve tahliye edilen binalardaki vatandaşlarımıza Valiliğimizce DSİ Dragos Misafirhanesinde konaklama hizmeti sunulmak üzere gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. İhtiyaç halinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca ilaveten konaklama imkanı sunulacaktır. Olay nedeniyle konaklama ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızın Çakabey İmam Hatip Ortaokulunda bulunan Kriz Merkezimize müracaat etmelerini bekliyoruz."



Gece boyunca sürecek arama-kurtarma çalışmaları için aydınlatma imkanı sağlandığı kaydedilen açıklamada, olaya müdahale eden arama kurtarma, personel ve araç durumuna ilişkin şu bilgiler verildi:

"İstanbul, Sakarya ve Bursa AFAD Arama Kurtarma Birliklerinden 59 personelle 5 arama kurtarma köpeği, 12 özel kurtarma aracı, Büyükşehir Belediyesi itfaiyemiz 107 personel, 40 araç, 4 aydınlatma aracı, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden 60, UMKE'den 50 personel ve 20 ambulans, İl Emniyet Müdürlüğünden 130 personel, 26 araç ve iş makinası, Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 8 kişilik psikolojik destek ekibi, Yeditepe Üniversitesinden 14 personel, Kızılay'dan 2 bin kişilik iaşe aracı, İHH'dan 29, AKUT'tan 17 kişilik kurtarma ekibiyle müdahalede bulunuluyor."



Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen göçükte İl Sağlık Müdürlüğümüzden saat 20.00'de alınan verilere göre, 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 vatandaşımız yaralı kurtarıldı. Yaralı vatandaşlarımızın sevk edildikleri hastanelerde tedavileri devam ediyor. Elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Orhantepe Mahallemize, Kartal İlçemize ve İstanbulumuza geçmiş olsun diyoruz. Arama kurtarma çalışmaları sessizlik isteyen ve çok hassas yürütülmesi gereken bir müdahale şeklidir. Bütün vatandaşlarımızdan bu konuda ekiplerimize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Dualarımız göçük altındaki vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmalarıdır."









