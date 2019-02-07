İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Semahat Sokak'ta 8 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu belirtilirken kurtarma çalışmaları sürüyor. Görgü tanıklarına göre 12 daireli binada oturanlar vardı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralı kurtarıldığını açıkladı. Bakan Kurum, "Çöken binanın yanındaki 7 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Yandaki binanın kurtarma alanına yıkılma ihtimali var" dedi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hastanelerimize sevk edilen 9 yaralının genel durumu iyi olmakla birlikte 3 yaralının yoğun bakımdaki takip ve tedavileri devam etmektedir" denildi. Enkazdan 1 kişi daha yaralı olarak çıkartıldı

İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Semahat Sokak'ta 8 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralıların olduğu belirtilirken kurtarma çalışmaları sürüyor. Görgü tanıklarına göre 12 daireli binada oturanlar vardı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralı kurtarıldığını açıkladı.



İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da çöken binanın enkazından 1'i ağır 4 kişinin daha kurtarıldığını duyurdu. Soylu, "Enkazdan dört kişi daha çıkarıldı. Bunların arasında 9 yaşındaki Muhammed de var. Enkazdan çıkarılanlardan birinin durumu ağır. Çalışmanın başındayız." dedi.



7 BİNA BOŞALTILDI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binaya ilişkin, 5 ayrı noktada kurtarma operasyonun sürdüğünü bildirdi.



Kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktada açıklama yapan Kurum, yıkılan binanın yanındaki binada da tespitler yaptıklarını belirterek, "Binanın hem zemin hem de bodrum katındaki taşıyıcı sistem olan kolon ve perdelerin yıkıldığını gördük. Bir kaç kolon ve perde yıkılmış durumda." dedi.



Bu binanın etrafındaki toplam 7 binayı da emniyet amaçlı boşalttık. Çünkü emniyet amaçlı olası bir problemde o binaların da etkilenme durumu var.



Enkazdan 1 kişi daha yaralı olarak çıkartıldı



YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU



Kimliği tespit edilen yaralı vatandaşlarımız;

1- Hilal Tuana Alemdar (13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi)

2- Halil İbrahim Alemdar (23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

3- Adem Alemdar (47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH)

4- Safiye Alemdar (44 yaşında, ameliyatta, Kartal EAH)

5- Adile Oral (77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

6- Nazan Tekgöz (37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

7- Güler Yılmaz (56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)



İstanbul Valiliği açıklamasında "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları devam ediyor." denildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre Bakanı Kurum Kartal'daki olay yerine gitti



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum olay yerinde açıklamalarda bulundu. Kurum, "Önceliğimiz vatandaşlarımızı göçük altından çıkarmak." dedi.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Şu ana kadar 6 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, hastanelerde tedavi ediliyor. Durumları iyi. İki vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda.4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret içerisindeler.Muhtemel ki bitişik bina da bu çökme esnasında zarar görmüş olabilir, tedbiren oradaki vatandaşlarımız boşaltılıp daha emniyetli bir yere getirilmiş durumda." diye konuştu.



İçişleri Bakanı Soylu, "Şu andaki tek gayretimiz ve gayemiz göçük altındaki vatandaşlarımızı inşallah salimen çıkarabilmektir." dedi



YAYIN YASAĞI KARARI



İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yürütülen Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi olayı ile ilgili olarak yayın yasağı kararı verildi.







YIKIM KARARI İDDİASI



Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etti.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SON AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binadan kurtarılan 9 yaralının genel durumunun iyi olduğunu, 3 yaralının da yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, dün Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi nedeniyle Kriz Merkezince yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.



Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen riskli binalardan Yunus Apartmanı'nın durumunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik heyetince lazer yöntemiyle sürekli takip edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Arama kurtarma çalışmalarında İl Sağlık Müdürlüğümüzden saat 08.00 itibarıyla alınan verilere göre, hastanelerimize sevk edilen 9 yaralının genel durumları iyi olmakla birlikte 3 yaralının yoğun bakımdaki takip ve tedavileri devam etmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."







VALİ YERLİKAYA: BİNANIN 3 KATI KAÇAKTI, GİRİŞTEKİ ATÖLYENİN RUHSATI YOK



İstanbul Valisi Yerlikaya, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma sessiz ortamda yapılmalı. 14 daire ve 43 vatandaşın kayıtlı olduğu bilgisi var. Binanın 3 katı kaçaktı. Girişteki atölyenin ruhsatı yoktu. Kurtarma çalışmaları gece sürecek" dedi.







AFAD'DAN AÇIKLAMA



Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İstanbul Kartal'da çöken binaya ilişkin, "Olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.



Güllüoğlu, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden çalışmalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD olarak olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.



Arama kurtarma çalışmalarının çok sayıda personelle hızlı ve titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Güllüoğlu, "Olay yerindeki kurtarma personelimize ilaveten ihtiyaç halinde çalışmak üzere çevre illerden de personel temin ediyoruz." ifadesini kullandı.



Orhantepe Mahalle Muhtarı Zeki Dağ, olayı korkunç olarak değerlendirdi.



Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan bir kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.



Bu arada, ekiplerin çalışmaları sırasında, çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı.



Bu arada bina enkazının altında çok sayıda aracın kaldığı da görüldü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.



Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, 7 katlı binada 14 daire olduğunu, yaklaşık 27-30 kişinin binada yaşadığını söyledi.



Dağ, binada oturanların yakınlara göre enkaz altına 15 civarında kişinini bulunduğunu ifade ederek, altta bulunan konfeksiyon atölyenin ise boş olduğunu dile getirdi.







"KAYITLI 43 KİŞİ VARDI"



TRT Haber'e göre, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, binada kayıtlı 43 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kartal'da çöken binada enkaz çalışmalarının kolaylaştırılması için vatandaşlarımızın alandan uzaklaştırılmasını istiyoruz" denildi.



ulusal.com.tr













