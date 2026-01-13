Kartal'da adliyede silahlı saldırı: Savcı, hakim olan eski eşini vurdu!

İstanbul Kartal'daki Bölge Adliye Mahkemesi, duruşma esnasında yankılanan silah sesleriyle sarsıldı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, İstanbul Kartal'da bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir savcı, duruşma devam ettiği sırada eski eşi olduğu öğrenilen kadın hakime silahlı saldırıda bulundu.

DURUŞMA ESNASINDA TETİĞE BASTI

Haberler.com'a göre, korku dolu anlar duruşma esnasında yaşandı. Savcının ateş etmesi sonucu kadın hakim ayağından yaralandı.

Olayın hemen ardından müdahale edilen ve en yakın hastaneye kaldırılan hakimin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler olay yerinde inceleme başlatırken, yaşanan silahlı saldırı ile ilgili soruşturma süreci devreye girdi.

