Kartal'da metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu!

Olay, Kartal ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak üzerinde yer alan metruk bir gecekonduda meydana geldi. Bölgedeki yapının içerisinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğuna dair yetkililere ihbarda bulunuldu. Alınan ihbar üzerine belirtilen adrese hızla polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi.

ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP'TA ÇÖZÜLECEK

Bölgeye ulaşan ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, gecekonduda bulunan kadının yaşamını yitirdiği kesinleşti. Ölüm olayının doğrulanmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, metruk yapı içerisinde ve çevresinde delil toplamak amacıyla detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

İncelemelerin tamamlanmasıyla birlikte kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazenin bulunmasının ardından bölgede toplanan çevredeki vatandaşlar, hayatını kaybeden kadının bir süredir kayıp olarak arandığını iddia etti. Polis ekipleri, kadının kimliğini netleştirmek ve mahallelinin ortaya attığı iddiaları aydınlatmak amacıyla olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor.