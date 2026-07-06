Kartal'da metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu!

Kartal'ın Cevizli Mahallesi'ndeki terk edilmiş bir gecekonduda hareketsiz yatan bir kadın cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların kadının bir süredir kayıp olduğunu öne sürdüğü şüpheli ölümle ilgili emniyet güçleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kartal'da metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu!
Yayınlanma:

Olay, Kartal ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak üzerinde yer alan metruk bir gecekonduda meydana geldi. Bölgedeki yapının içerisinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğuna dair yetkililere ihbarda bulunuldu. Alınan ihbar üzerine belirtilen adrese hızla polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi.

ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP'TA ÇÖZÜLECEK

Bölgeye ulaşan ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, gecekonduda bulunan kadının yaşamını yitirdiği kesinleşti. Ölüm olayının doğrulanmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, metruk yapı içerisinde ve çevresinde delil toplamak amacıyla detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

İncelemelerin tamamlanmasıyla birlikte kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazenin bulunmasının ardından bölgede toplanan çevredeki vatandaşlar, hayatını kaybeden kadının bir süredir kayıp olarak arandığını iddia etti. Polis ekipleri, kadının kimliğini netleştirmek ve mahallelinin ortaya attığı iddiaları aydınlatmak amacıyla olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütüyor.

İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli anlar! Hırsızlık zanlısı 6'ncı kattan atlayarak hayatını kaybettiİstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli anlar! Hırsızlık zanlısı 6'ncı kattan atlayarak hayatını kaybettiGündem
Türkiye ve Bulgaristan arasında doğal gaz iş birliği protokolü imzalandıTürkiye ve Bulgaristan arasında doğal gaz iş birliği protokolü imzalandıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

istanbul Kartal
Günün Manşetleri
Vatan Partisi ve TGB'den zirve öncesi eylem
"Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz"
İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik tedbirleri değerlendirildi
Trump ve Netanyahu posterleri taş yağmuruna tutuldu
zincir marketler ve fırınlar için dev yönetmelik taslağı!
Sahte kazalarla 200 Milyon TL uçtu
Milyonlarca İranlı Lideri Ali Hamaney için 10 kilometre yürüdü
Artık bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek
6 Temmuz Pazartesi günü evden o saatlerde dışarı çıkmayın
'Madımak ve Başbağlar dosyaları birleştirilsin'
Çok Okunanlar
3 Milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 3 Milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! 6 Temmuz il il hava durumu
Akaryakıta dev zam geliyor! Gece yarısı depoları doldurun Akaryakıta dev zam geliyor! Gece yarısı depoları doldurun
Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı! Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı!
BİM'de kaçırılmayacak fırsat! BİM'de kaçırılmayacak fırsat!