Kartal'da otomobil yayaya çarptı! Yaya hayatını kaybetti.

Kartal'da Turgut Özal Bulvarı'nda Pendik istikametine giden otomobil yayaya çarptı. 19 yaşındaki Sibel Güngör kaza sonucunda hayatını kaybetti.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Kartal'da otomobil yayaya çarptı! Yaya hayatını kaybetti.
Kartal'da otomobil yayaya çarptı! Yaya hayatını kaybetti.
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Kartal'da Turgut Özal Bulvarı'nda yayaya bir otomobil çarptı. Kartal'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Turgut Özal Bulvarı'nda Pendik istikametine giden A.E.T. idaresindeki 34 AET 053 plakalı otomobil, Kordonboyu mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Sibel Güngör'e çarptı.

KARTAL'DA OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü gözaltına alındı.

Turgut Özal Bulvarı'ndaki trafik, kaza dolayısıyla bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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