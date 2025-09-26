Kartalkaya otel yangınında hayatını kaybeden Şevval Şahin’in adı doğum gününde parka verildi

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında yaşamını yitiren Şevval Şahin’in adı, Bartın’daki bir parka verildi. Parkın açılışı Şevval’in 27’nci doğum gününde yapıldı.

21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi ise yaralanmıştı. Otelde garsonluk yapan 25 yaşındaki Şevval Şahin, yangın sırasında bulunduğu 12’nci kattan atlayarak ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Ailenin talebi üzerine Bartın Belediyesi, Şevval’in çocukluğunda gezip oynadığı Demirciler Sokak’taki parka onun isminin verilmesini kararlaştırdı. Belediye Meclisi’nin haziran ayında aldığı karar doğrultusunda parka “Şehit Şevval Şahin Parkı” adı verildi.

Törende konuşan Bartın Belediye Başkanı M. Rıza Yalçınkaya, “Şevval kızımız bugün hayatta olsaydı 27’nci yaş gününü kutlayacaktı. Bir ihmal zinciri onu ailesinden, bizlerden kopardı. Bu olayda kusuru ve sorumluluğu bulunan herkesin hak ettiği cezayı alması en büyük beklentimizdir” dedi.

HER ÇOCUĞUN İÇİNDE BİR ŞEVVAL OLSUN

Anne Bilhan Şahin ise gözyaşları içinde, “Bizim cevval kızımız bir ihmal cinayetine kurban gitti. Evimizin hemen arkasındaki bu parka Şevval’imizin isminin verilmesine minnettarız. Oynasın çocuklar, can cevval olsun, her çocuğun içinde bir Şevval olsun” ifadelerini kullandı.

Şevval Şahin’in kız kardeşi Çisel, üzerinde ablasının fotoğrafının bulunduğu doğum günü pastasını kesti. Fotoğrafın olduğu kısmı kesmek istemeyen Çisel’in duygusal anları dikkat çekti. Pasta kesiminin ardından aile ve yakınları, Şevval anısına gökyüzüne balon bıraktı.

Baba Erdal Şahin ise kızının doğum günü nedeniyle konuşmakta zorlandığını dile getirerek, isminin yaşatılması için emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kartalkaya
