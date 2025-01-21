Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında 66 kişinin hayatını kaybetmesi ve 51 kişinin yaralanmasından dolayı derin üzüntü yaşadıklarını belirterek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Ülke olarak büyük bir acı yaşandığını ifade eden Arslan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve herkese başsağlığı dileklerini iletti.

Arslan, şunları kaydetti:

- Ülkemizde özellikle turizm bölgeleri başta olmak üzere tüm otel, lokanta gibi iş yerlerinde denetimlerin artırılması, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yerinde kontrol edilmesi, olası can kayıpları ve yaralanmaların engellenmesinde büyük önem taşımaktadır. Yangınlardaki yaralanma ve ölümlerin birçoğu ihmal sebebiyle meydana gelmektedir. Kapalı alanlarda yangın güvenliği için mutlaka yangın yağmurlama tesisatı, yangın güvenli kaçış rotası gösterir ışıklı ve uyarıcı tabelalar, alanına uygun yangın söndürme cihazları gibi kapsayıcı önlemler alınmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihmallerin, eksikliklerin ve hataların faturası çoğu zaman maalesef ölümlerle sonuçlanmaktadır. Bu ve benzeri durumların yaşanmaması adına işverenleri, iş sağlığı ve güvenliği konularında daha duyarlı olmaya, ilgili kurumları da daha fazla denetim yapmaya davet ediyoruz.

Arama, kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına katılan emekçilere teşekkür edip çalışmalarında kolaylık dileyen Arslan, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, söz konusu yangının neden çıktığının bir an önce tespit edilerek, sorumluların yargı önüne çıkarılması ve gerekli cezayı almasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.