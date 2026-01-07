Kartepe zirvesindeki otel belediye tarafından mühürlendi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde zirvede uzun yıllardır hizmet veren The Green Park Kartepe Resort Otel, mevzuata aykırı eksikliklerini verilen sürede gidermemesi nedeniyle Kartepe Belediyesi tarafından mühürlendi.

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından kayak otellerine yönelik denetimler ülke genelinde sıkılaştırıldı. Bu kapsamda, Kocaeli’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartepe’nin zirvesinde yer alan The Green Park Kartepe Resort Otel’de de denetim gerçekleştirildi.

Geçen yıl yapılan denetimlerde otelde; yangın güvenliği, imar ve mevzuata uyum başta olmak üzere çeşitli eksiklikler tespit edildi. Yetkililer tarafından işletmeye bu eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı. Ancak belirlenen süre içerisinde gerekli düzenlemelerin yapılmadığı belirlendi.

Bunun üzerine otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Kartepe Belediyesi tarafından iptal edildi. Ruhsat iptalinin ardından bugün Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri otele giderek gerekli işlemleri gerçekleştirdi ve otel mühürlendi.

Mühürleme işleminin ardından belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Alo, Kartepe’de faaliyet gösteren The Green Park Kartepe Resort Otel mühürlendi. İlgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin verilen süre içerisinde giderilmemesi nedeniyle Kartepe Belediyesi tarafından otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir. Ruhsat iptalinin ardından belediyemiz ekipleri tarafından işletme mühürlenmiştir.”

