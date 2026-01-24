Kasap dükkanına silahlı saldırı: Sosyal medya fenomeni yaralandı
Şanlıurfa'nın en işlek noktalarından Haşimiye Meydanı silah sesleriyle yankılandı; ünlü bir sosyal medya fenomenine ait iş yerine düzenlenen saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Haşimiye Meydanı'nda sıcak saatler yaşandı. Meydanda faaliyet gösteren bir kasap dükkanı, kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına hedef oldu.
FENOMEN İSİM VE ÇALIŞANI YARALANDI
Kurşunların havada uçuştuğu olayda, dükkan sahibi Bakır M. ile yanında çalışan Halil P. vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı.
Saldırıda yaralanan iş yeri sahibi Bakır M.’nin, sosyal medyada ürettiği içeriklerle tanınan bir fenomen olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk etti.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.