Kasım ayında bahar havası! İşte bölge bölge 5 Kasım hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Kasım 2025 tahminleri, ülkenin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını gösterirken, kuzeybatı kesimlerde pus ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 Kasım 2025 Çarşamba günü için yapılan son hava durumu tahminleri paylaşıldı. Buna göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Özellikle Marmara'nın kuzey ve batısı (İstanbul, Kırklareli, Çanakkale), Antalya'nın iç kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yurdun diğer yerlerinin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Ege ve Marmara'da ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Hafta ortasında hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum, Akdeniz ve Güneydoğu illerinde sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşmasına neden olacak.
MARMARA'DA SİS VE YAĞIŞ BİR ARADA
Bölgenin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Marmara'nın güney kesimlerinde (Bursa civarı) sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 19°C (Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
ÇANAKKALE °C, 17°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
KIRKLARELİ °C, 14°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
BURSA °C, 21°C (Parçalı ve çok bulutlu)
EGE'NİN KUZEYİNE DE YAĞIŞ GELİYOR
Bölge genelinin parçalı, kuzey kesimlerinin ise çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Edremit Körfezi çevrelerinin (İzmir'in kuzeyi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi öngörülüyor.
İZMİR °C, 24°C (Parçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
MUĞLA °C, 24°C (Parçalı bulutlu)
DENİZLİ °C, 24°C (Parçalı bulutlu)
A.KARAHİSAR °C, 21°C (Parçalı bulutlu)
AKDENİZ'DE TERMOMETRELER 32 DERECEYİ GÖSTERECEK
Bölgenin az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacağı belirtiliyor. Antalya'nın iç kesimlerinin gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C (Az bulutlu)
ANTALYA °C, 27°C (Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
HATAY °C, 27°C (Az bulutlu)
ISPARTA °C, 23°C (Az bulutlu)
İÇ ANADOLU'DA HAVA AÇIK
Bölgenin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C (Parçalı ve az bulutlu)
KONYA °C, 20°C (Parçalı ve az bulutlu)
ESKİŞEHİR °C, 20°C (Parçalı ve az bulutlu)
NEVŞEHİR °C, 18°C (Parçalı ve az bulutlu)
BATI VE ORTA KARADENİZ'DE SİS VE SAĞANAK
Batı Karadeniz'in parçalı, batısının yer yer çok bulutlu olacağı belirtiliyor. Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde (Bolu) sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
DÜZCE °C, 19°C (Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
BOLU °C, 20°C (Parçalı bulutlu)
ZONGULDAK °C, 18°C (Parçalı bulutlu)
SİNOP °C, 21°C (Parçalı bulutlu)
Orta ve Doğu Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
SAMSUN °C, 19°C (Parçalı bulutlu)
TRABZON °C, 19°C (Parçalı bulutlu)
RİZE °C, 20°C (Parçalı bulutlu)
AMASYA °C, 20°C (Parçalı bulutlu)
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA GÜNEŞLİ HAVA
Doğu Anadolu Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C (Parçalı ve az bulutlu)
KARS °C, 14°C (Parçalı ve az bulutlu)
MALATYA °C, 20°C (Parçalı ve az bulutlu)
VAN °C, 16°C (Parçalı ve az bulutlu)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GAZİANTEP °C, 26°C (Az bulutlu)
DİYARBAKIR °C, 25°C (Az bulutlu)
SİİRT °C, 24°C (Az bulutlu)
MARDİN °C, 23°C (Az bulutlu)