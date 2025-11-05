Kasım ayında bahar havası! İşte bölge bölge 5 Kasım hava durumu raporu

MARMARA'DA SİS VE YAĞIŞ BİR ARADA

Bölgenin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Marmara'nın güney kesimlerinde (Bursa civarı) sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C (Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

ÇANAKKALE °C, 17°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

KIRKLARELİ °C, 14°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

BURSA °C, 21°C (Parçalı ve çok bulutlu)