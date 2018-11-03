Antalya ve Muğla'da hava hâlâ sıcak. Bunu fırsat bilen tatilciler de denizde yüzmenin keyfini çıkardı.

Kasımda deniz keyfi bir başka.



Tatilciler, turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da sıcak havayı fırsat bildi. Kasım ayında denize girdi, doyasıya yüzdü.



Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk yaşandı.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyrettiği kentte, çocuklar kumsalda oynadı.



Bazı tatilciler şezlongda güneşlenip kitap okudu, bazıları de palmiye ağaçları arasında yürüyüş yaptı.



Akdeniz'in maviliklerine kulaç atan tatilciler, renkli görüntüler oluşturdu.



Aynı görüntüler Muğla'da da kameralara yansıdı. Muğlalılar turistik mekânlara ilgi gösterdi.



Tatilciler, halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkardı, tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezinti yaptı.



Bazı vatandaşlar da ormanlık alanlarda piknik yapmayı tercih etti.



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