Kaskın içi köpükle doldurulmuş: Yüzü tanınmaz hale gelen sürücü hayatını kaybetti

Esenyurt’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet aydınlatma direğine çarptı. Sürücü hayatını kaybederken, kullandığı kaskın yapısı dikkat çekti.

Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bayram öncesi yaşanan trafik kazası can aldı. E-5 karayolu Saadetdere mevkiinde meydana gelen olayda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İddiaya göre, 34 NST 518 plakalı motosikleti kullanan M.Ü. (50), gidon hakimiyetini kaybederek savruldu. Kontrolden çıkan motosiklet refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü motosikletten düşerken, araç metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede M.Ü.’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza sonrası ortaya çıkan detay ise dikkat çekti. M.Ü.’nün kullandığı kaskın plastik olduğu ve içinin köpükle doldurulduğu tespit edildi. Koruyucu olması gereken kaskın çarpmanın etkisiyle parçalandığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

motorsiklet esenyurt
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
"Bu savaşın müsebbibi İsrail'dir"
Bayram tatili süresince hangi tedbirler alınacak?
Çevreye zarar verene hapis, kaçak yapıya anında yıkım!
Kızılay’dan Ramazan dayanışma çağrısı
MGK Genel Sekreterliği yeniden yapılandırıldı
12 savcı ve hakimin görev yeri değişti
Fidan–Erakçi görüşmesi...
Erakçi’den Hüseyin Fırat için taziye mesajı
İran, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı’nı vurdu
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletleri sahiplerini buldu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletleri sahiplerini buldu
Akaryakıta zam geliyor! Akaryakıta zam geliyor!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Milyonların hayali başka bahara kaldı Milyonların hayali başka bahara kaldı