Kaskın içi köpükle doldurulmuş: Yüzü tanınmaz hale gelen sürücü hayatını kaybetti

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bayram öncesi yaşanan trafik kazası can aldı. E-5 karayolu Saadetdere mevkiinde meydana gelen olayda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İddiaya göre, 34 NST 518 plakalı motosikleti kullanan M.Ü. (50), gidon hakimiyetini kaybederek savruldu. Kontrolden çıkan motosiklet refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü motosikletten düşerken, araç metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede M.Ü.’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza sonrası ortaya çıkan detay ise dikkat çekti. M.Ü.’nün kullandığı kaskın plastik olduğu ve içinin köpükle doldurulduğu tespit edildi. Koruyucu olması gereken kaskın çarpmanın etkisiyle parçalandığı görüldü.