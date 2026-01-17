Kaskını sevgilisine verdi, canından oldu! Antalya'da kahreden kaza...
Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve motosiklet tutkusuyla tanınan genç ismin hayatını kaybettiği feci kazanın arkasındaki fedakarlık detayı yürekleri dağladı.
Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çevreyolu istikametine seyreden Kadir Akbulut yönetimindeki 07 CEF 424 plakalı motosiklet, kavşak sisteminde Mithatpaşa Caddesi yönüne giden Mehmet T. I. idaresindeki 07 LNC 55 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçları gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut ve arkasında yolcu konumunda bulunan Melike D. ile otomobil sürücüsü Mehmet T. I. ve araçtaki yolcu İsmehan I. yaralandı.
Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahalinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti.
Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden Akbulut’un, Manavgat Adliyesi’nde mübaşir olarak görev yaptığı, aynı zamanda sosyal medya platformlarında paylaştığı motosiklet içerikli videolarla tanınan bir fenomen olduğu belirtildi.
KASKINI KIZ ARKADAŞINA TAKMIŞ
Feci kazanın ardından ortaya çıkan bir detay ise yaşanan acıyı ikiye katladı. Çevresi tarafından motosiklet kullanırken güvenlik önlemlerine dikkat ettiği ve kasksız sürüş yapmadığı bilinen Kadir Akbulut’un, kaza esnasında kendi kaskını motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenildi.