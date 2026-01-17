Kaskını sevgilisine verdi, canından oldu! Antalya'da kahreden kaza...

KASKINI KIZ ARKADAŞINA TAKMIŞ

Feci kazanın ardından ortaya çıkan bir detay ise yaşanan acıyı ikiye katladı. Çevresi tarafından motosiklet kullanırken güvenlik önlemlerine dikkat ettiği ve kasksız sürüş yapmadığı bilinen Kadir Akbulut’un, kaza esnasında kendi kaskını motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenildi.