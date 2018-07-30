Zeytinburnu D-100 karayolunda ablasıyla seyir halindeki kasksız motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Kazayı yara almadan atlatan ablası ve olay yerine gelen yakınlar uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza öğle saatlerinde D-100 yanyol Cevizlibağ mevkii Merter istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Durmaz (31) kullandığı motosikletle ablası Funda Durmaz (37) ile seyir halindeydi. Durmaz, yola dökülen yağ nedeniyle motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kasksız ve ekipmansız şekilde yolculuk yapan kardeşler motosikletten düştü. Düşen ikiliden abla Durmaz herhangi bir yara almazken, sürücü Zafer Durmaz kafasını bariyerlere çarptı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Zafer Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.





YAKINLARI UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ



Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek trafik akışını tek şeritten verdi. Kaza haberini alan Zafer Durmaz'ın yakınları ile ablası Funda Durmaz cenazenin başında uzun süre gözyaşı döktü. Kazayı seyretmek için yavaşlayan bazı motosiklet sürücülerinin de kasksız şekilde yolculuk yapması dikkat çekti.Kazayı görünce yardım etmek için duran bir motosiklet kulübünün başkanı Bülent Öztürk,“Tesisatsız giyinmiş. Kafasında kask yoktu. Ben bütün motorcu arkadaşlara söylüyorum. Tesisatlarınızı mutlaka giyin. Biz bu mesleği icra ediyoruz. En ufak kazalarımız kırık, çıkık, ölümlerle sonuçlanıyor. Arkadaşımız rahmetli oldu. Kazanın asfaltın kayma etkisinden dolayı olabileceğini düşünüyorum. Asfaltın kayma etkisinden dolayı bariyere vuruyor. Kafasında kask olmadığı için kafasını direk bariyere vuruyor. Zannedersem hızı da var. Çünkü kendisinin durduğu yerle motorun arasında nereden baksan 60-70 metre var. Orada oturan kız kardeşiyle seyir halinde beraberlerdi. Kız kardeşi motordan atladı. Bir sıkıntı yaşamadı" diye konuştu.



Kaza nedeniyle D100 yanyol Merter istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.