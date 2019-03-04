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Kastamonu 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Kastamonu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Kastamonu 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Kastamonu'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. 
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 
Kesinleşen listelere göre Kastamonu'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: 

Vatan Partisi 
İnebolu: Fatma Köprülüoğlu 

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Kastamonu merkez: Tahsin Babaş 
Abana: Yunus Akgül 
Ağlı: Muharrem Dinç 

Araç: Güngör Çetin 
Azdavay: Osman Nuri Civelek 
Bozkurt: Muammer Yanık 
Cide: Nejdet Demir 
Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz 
Daday: Hasan Aydemir 
Devrekani: Engin Altıkulaç 
Doğanyurt: Ahmet Kaya 
Hanönü: Serkan Uçar 
İhsangazi: Zühtü Danacı 
İnebolu: Mustafa Huner Özay 
Küre: Salih Turan 
Pınarbaşı: Şenol Yaşar 
Seydiler: Oğuz Yılmaz 
Şenpazar: Cem Çınar 
Taşköprü: Hüseyin Arslan 
Tosya: Kazım Şahin 


Cumhuriyet Halk Partisi 
Kastamonu: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)
Abana: Erfain Tekin (Millet İttifakı) 
Araç: Satılmış Sarıkaya (Millet İttifakı) 
Azdavay: Mehmet Emin Tuncay (Millet İttifakı) 
Bozkurt: Güvenç Demirezen (Millet İttifakı) 
Cide: Mehmet Eşref Mutlu (Millet İttifakı) 

Çatalzeytin: Mahir Muhlis Acar (Millet İttifakı) 

Daday: Hasan Fehmi Taş (Millet İttifakı)
Hanönü: Yılmaz Karakoç (Millet İttifakı) 
İnebolu: Faruk Öz 

Küre: Emrullah Sezer 
Seydiler: Halit Cesur (Millet İttifakı) 
Taşköprü: Ahmet Kesim 


Milliyetçi Hareket Partisi 
Kastamonu: Rahmi Galip Vidinlioğlu 
Abana: Erhan Özgür 
Ağlı: Şahin Çolak 
Araç: Fikri Yazan 
Azdavay: Akif Özdemir 
Bozkurt: Abdullah Bozkurt Ekeş 
Cide: Ahmet Çakmak 
Çatalzeytin: Ahmet Demir 
Daday: Mehmet Kılıç 
Devrekani: Mümtaz Aliustaoğlu 
Doğanyurt: Hakkı Çolak 
Hanönü: Hasan Basri Yücel 
İhsangazi: Hayati Sağlık 
İnebolu: Engin Uzuner 
Küre: Serkan Sevinç 
Pınarbaşı: Aslan Altuntaş 
Seydiler: Mehmet Erdoğan 

Şenpazar: Mustafa Eğilmez 

Taşköprü: Abdullah Çatal 

Tosya: Volkan Kavaklıgil 


 İYİ Parti 
Ağlı: Mesut Mangaloğlu (Millet İttifakı) 

Devrekani: Ayhan Kırık (Millet İttifakı) 

İnebolu: Oğuzhan Canoğlu 

Küre: Kamil Aydınlı 

Pınarbaşı: Bayram Sarımeşe (Millet İttifakı) 

Şenpazar: Ayhan Işık (Millet İttifakı) 

Taşköprü: Satılmış Şen 

Tosya: Mustafa Güvenç (Millet İttifakı) 


Saadet Partisi 
Kastamonu: Kadir Yalçın 

Abana: Çağla Yüksel 

Ağlı: Engin Demirci 

Araç: Esra Acar 
Azdavay: İlyas Ak 
Bozkurt: Mustafa Çukurkol 
Cide: Hasan Soyubelli 
Çatalzeytin: Akif Yalçın 
Daday: Murat Tansever 

Devrekani: Fatma Gündoğdu 

Doğanyurt: Ömer Yalçın 

Hanönü: Nihat Yazıcıoğlu 

İhsangazi: Hasan Bakar 

İnebolu: Nizam Kuvvet 

Küre: İsmail Taşkan 

Pınarbaşı: Ayhan Gündoğdu 

Seydiler: Hasip Yazıcıoğlu 

Şenpazar: Adem Urgancı 

Taşköprü: Tayyip Köse 

Tosya: İsmail Akmanoğlu 



Türkiye Komünist Partisi 
Kastamonu merkez: Yunus Tan 


Demokrat Parti 

Kastamonu merkez: Sezgin Gülcan 


Demokratik Sol Parti: 
Kastamonu merkez: Mahir Yıldırım 


 Bağımsız Türkiye Partisi 
Kastamonu merkez: Kemal Bıyıklı 

Abana: Hasan Parlak 

Ağlı: İsmail Yığ 

Araç: Mehmet Aydın 
Azdavay: Gürsoy Yıldırım 
Bozkurt: Ece Asiye Nezir 

Cide: Ali Haydar Ceylan 

Çatalzeytin: Mehmet Güngör 
Daday: Mehmet Gümüş 

Devrekani: Rahmi Saka 

Doğanyurt: Mustafa Hüseyin Civelek 

Hanönü: Ayşe Nur Kuloğlu 

İhsangazi: Kenan Bektaş 

İnebolu: Hasan Yar 
Küre: Ahmet Sefa Terzi 
Pınarbaşı: Feride Namlıer 

Seydiler: Yıldız Gümüş 

Şenpazar: Ayşe İlik 

Taşköprü: Ramazan Aktaş 

Tosya: Hilmi Karadayı 



Bağımsız
Abana: Reşide Saka
Hanönü: Şükrü Özün 
 

Etiketler; #kastamonu
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