Kastamonu'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kastamonu'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Kastamonu'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

İnebolu: Fatma Köprülüoğlu



Adalet ve Kalkınma Partisi

Kastamonu merkez: Tahsin Babaş

Abana: Yunus Akgül

Ağlı: Muharrem Dinç



Araç: Güngör Çetin

Azdavay: Osman Nuri Civelek

Bozkurt: Muammer Yanık

Cide: Nejdet Demir

Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz

Daday: Hasan Aydemir

Devrekani: Engin Altıkulaç

Doğanyurt: Ahmet Kaya

Hanönü: Serkan Uçar

İhsangazi: Zühtü Danacı

İnebolu: Mustafa Huner Özay

Küre: Salih Turan

Pınarbaşı: Şenol Yaşar

Seydiler: Oğuz Yılmaz

Şenpazar: Cem Çınar

Taşköprü: Hüseyin Arslan

Tosya: Kazım Şahin





Cumhuriyet Halk Partisi

Kastamonu: Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)

Abana: Erfain Tekin (Millet İttifakı)

Araç: Satılmış Sarıkaya (Millet İttifakı)

Azdavay: Mehmet Emin Tuncay (Millet İttifakı)

Bozkurt: Güvenç Demirezen (Millet İttifakı)

Cide: Mehmet Eşref Mutlu (Millet İttifakı)



Çatalzeytin: Mahir Muhlis Acar (Millet İttifakı)



Daday: Hasan Fehmi Taş (Millet İttifakı)

Hanönü: Yılmaz Karakoç (Millet İttifakı)

İnebolu: Faruk Öz



Küre: Emrullah Sezer

Seydiler: Halit Cesur (Millet İttifakı)

Taşköprü: Ahmet Kesim





Milliyetçi Hareket Partisi

Kastamonu: Rahmi Galip Vidinlioğlu

Abana: Erhan Özgür

Ağlı: Şahin Çolak

Araç: Fikri Yazan

Azdavay: Akif Özdemir

Bozkurt: Abdullah Bozkurt Ekeş

Cide: Ahmet Çakmak

Çatalzeytin: Ahmet Demir

Daday: Mehmet Kılıç

Devrekani: Mümtaz Aliustaoğlu

Doğanyurt: Hakkı Çolak

Hanönü: Hasan Basri Yücel

İhsangazi: Hayati Sağlık

İnebolu: Engin Uzuner

Küre: Serkan Sevinç

Pınarbaşı: Aslan Altuntaş

Seydiler: Mehmet Erdoğan



Şenpazar: Mustafa Eğilmez



Taşköprü: Abdullah Çatal



Tosya: Volkan Kavaklıgil





İYİ Parti

Ağlı: Mesut Mangaloğlu (Millet İttifakı)



Devrekani: Ayhan Kırık (Millet İttifakı)



İnebolu: Oğuzhan Canoğlu



Küre: Kamil Aydınlı



Pınarbaşı: Bayram Sarımeşe (Millet İttifakı)



Şenpazar: Ayhan Işık (Millet İttifakı)



Taşköprü: Satılmış Şen



Tosya: Mustafa Güvenç (Millet İttifakı)





Saadet Partisi

Kastamonu: Kadir Yalçın



Abana: Çağla Yüksel



Ağlı: Engin Demirci



Araç: Esra Acar

Azdavay: İlyas Ak

Bozkurt: Mustafa Çukurkol

Cide: Hasan Soyubelli

Çatalzeytin: Akif Yalçın

Daday: Murat Tansever



Devrekani: Fatma Gündoğdu



Doğanyurt: Ömer Yalçın



Hanönü: Nihat Yazıcıoğlu



İhsangazi: Hasan Bakar



İnebolu: Nizam Kuvvet



Küre: İsmail Taşkan



Pınarbaşı: Ayhan Gündoğdu



Seydiler: Hasip Yazıcıoğlu



Şenpazar: Adem Urgancı



Taşköprü: Tayyip Köse



Tosya: İsmail Akmanoğlu







Türkiye Komünist Partisi

Kastamonu merkez: Yunus Tan





Demokrat Parti



Kastamonu merkez: Sezgin Gülcan





Demokratik Sol Parti:

Kastamonu merkez: Mahir Yıldırım





Bağımsız Türkiye Partisi

Kastamonu merkez: Kemal Bıyıklı



Abana: Hasan Parlak



Ağlı: İsmail Yığ



Araç: Mehmet Aydın

Azdavay: Gürsoy Yıldırım

Bozkurt: Ece Asiye Nezir



Cide: Ali Haydar Ceylan



Çatalzeytin: Mehmet Güngör

Daday: Mehmet Gümüş



Devrekani: Rahmi Saka



Doğanyurt: Mustafa Hüseyin Civelek



Hanönü: Ayşe Nur Kuloğlu



İhsangazi: Kenan Bektaş



İnebolu: Hasan Yar

Küre: Ahmet Sefa Terzi

Pınarbaşı: Feride Namlıer



Seydiler: Yıldız Gümüş



Şenpazar: Ayşe İlik



Taşköprü: Ramazan Aktaş



Tosya: Hilmi Karadayı







Bağımsız

Abana: Reşide Saka

Hanönü: Şükrü Özün

