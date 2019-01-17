Kastamonu Ardahan ve Erzincan Valiliği yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğini açıkladı.

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle okullar bugün tatil edildi.



Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il geneli tüm okulların tatil edildiği bildirildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



Erzincan



Erzincan'da kar nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının bugün tatil edildiği belirtildi.



Kararın, il genelinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrenciler ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alındığı ifade edilen açıklamada, engelli olan ya da bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunanlar ile hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Kastamonu



Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar ile 1 ilçedeki taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, kar yağışı nedeniyle Daday, Ağlı ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullar ile Devrekani ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.



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