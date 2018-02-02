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Kastamonu'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Şehit er Ayhan Kurtçu ve şehit Onbaşı Fatih Şalgam'ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Kastamonu'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Kastamonu'da, şehit er Ayhan Kurtçu ve şehit Onbaşı Fatih Şalgam'ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.
Afyon'da 2012 yılında mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit düşen Kurtçu ve Şalgam'ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdimi için Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
Vali Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, bu coğrafyadaki varlıklarını vatan uğruna canlarını feda eden şehitler ile gazilerin kahramanlıkları sayesinde sürdürdüklerini söyledi.
Türkiye'nin, bütün dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu bir coğrafyada bulunduğunu vurgulayan Karadeniz, "Bizler bu ortamda hem ayakta kalmak hem de çevremizdeki ülkelere ışık tutmak için mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Türkiye'nin birçok saldırıya maruz kaldığına dikkati çeken Karadeniz, şunları kaydetti:
"1960'lardan sonra ülkemizi terörle yıpratma amacıyla saldırılar başladı. 80'lerden sonra kartlar daha açık oynanmaya başlandı. PKK'ya açıkça yapılan desteğe rağmen bir karış toprağımızı kimseye vermedik. Bunu, şehitlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde başardık. Onların seve seve canlarını vatan uğruna feda etmeleri, gazilerimizin kahramanlıkları ile başardık. 100 yıl öncesinde Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi yeni bir oyunla karşımızdalar. Tabii ki gönlümüzden geçen şehit ve gazinin olmamasıdır ama şunu da biliyoruz ki bu güzel coğrafyada var olacaksak, bu mücadeleyi sürdüreceksek şehitlerimiz olacaktır."
Konuşmanın ardından Vali Karadeniz, şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.
Törene AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı ile davetliler katıldı.
Öte yandan şehit Uzman Çavuş Ömer Şenel'in babası Cemal Şenel'e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, törene katılamayacak olması nedeniyle 2 hafta önce Kastamonu Valiliğinde verilmişti.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #kastamonu #Fatih Şalgam #devlet övünç madalyası ve beratı #Ayhan Kurtçu
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